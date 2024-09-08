باقى7 أيام على غلق التقديم.. تعرف على الجائزة العالمية للقراء بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية أنه باقى 7 أيام على انتهاء التسجيل فى جائزة مكتبة الإسكندرية الدولية فى القراءة ، حيث يتم غلق باب التسجيل فى 15 سبتمبر الجارى .

وجائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة هي جائزة سنوية تطلقها مكتبة الإسكندرية، لكل أطياف الشعب المصري ومحافظاته، وتختص بالفئة الشابة من (18-40)، وتستخدم فيها مكتبة الإسكندرية آليات العصر الرقمي بكل الوسائل، لدعم المجتمع الثقافي المصري.

وتعمل هذه الجائزة من خلال موقع إلكتروني، و منصات سوشيال ميديا خاصة بالجائزة، مع استخدام سفارات المعرفة في المحافظات ضمن طرق الاشتراك و التسجيل في الجائزة.

ويتم تحديد موضوع تدور حوله القراءة كل عام، و تقوم لجنة الجائزة بكتابة ورقة مختصرة حول الموضوع تكشف عن عناصره الأساسية و أهم المراجع، و يكون للمتسابق الحق في القراءة التي تتكامل مع اهتماماته و ميوله.

وبدأت المكتبة بإنشاء نوادي للقراء في كل سفارات المعرفة، مع تزويد السفارات بنسخ من الكتب التي يمكن استعارتها.

و يتم إعداد الاختبارات من خلال لجان متخصصة و تتدرج من البسيط إلى المركب، و يتم الإعلان عن موعد هذه الاختبارات مع الإعلان عن الجائزة.

وتسير الاختبارات في مراحل على النحو التالي:

التسجيل للجائزة (من 15 يوليو 2024 حتى 15 سبتمبر 2024)، حيث تبدأ هذه المرحلة عقب الإعلان عن الجائزة مباشرةً، و يتم فيها الدخول الى موقع الجائزة و التسجيل للتنافس في المسابقة، و الاطلاع على شروط الجائزة و طرق الاختبارات، و الاطلاع على موضوع هذا العام و البدء في الاستعداد للاختبار.

الاستعداد للمسابقة (من 15 سبتمبر 2024 حتى 15 نوفمبر 2024)، حيث يحاول المتسابق في هذه المرحلة القراءة حول موضوع المسابقة، لكي يؤهل نفسه للدخول في مراحل الاختبارات.

الاختبار الأول يتم فى (15 نوفمبر 2024) ، وتبدأ هذه المرحلة بعد الإعلان عن الجائزة بشهرين ويتم الفوز في هذه المرحلة بالحصول على 50% من الدرجات، ويكون هذا الاختبار اختبار موضوعي إلكتروني، يتم تصحيحه آليا.

الاختبار الثاني يتم فى (15 ديسمبر 2024):، ويدخل اختبار هذه المرحلة الفائزون في المرحلة السابقة، ويكون اختبار إلكتروني موضوعي (يتم تصميمه آليًا أيضًا) ويتم تحديد موعده بعد إعلان النتيجة بشهر ويكون النجاح في هذه المرحلة بالحصول على 60% من الدرجات.

الاختبار الثالث يتم فى (15 يناير 2025)، و يدخل اختبار هذه المرحلة الفائزون في المرحلة السابقة، ويكون الامتحان في شكل كتابات حرة عن عشرة كتب، يقوم كل متسابق بكتابة 100 كلمة عن كل كتاب تلخص فكرته الأساسية، بجانب الإجابة على عدد من الأسئلة حول الكتاب. ويتم تصحيح هذه المرحلة من خلال اللجنة المشرفة على اختبارات الجائزة. ويفوز بهذه المرحلة من يحصل على 70% من المجموع الكلي للدرجات.

التصفية النهائية تتم فى (15 - 30 إبريل 2025)، و يتم عمل مقابلات مع الفائزين من المرحلة السابقة من قبل اللجنة المشرفة على الجائزة ليتم اختيار قائمة من 100 فرد مرتبين.

الإعلان عن الفائزين ، و يتم الإعلان عن الفائزين يوم 15 مايو 2025 ويتم استضافتهم بالإسكندرية لمدة أسبوعين (لإتاحة الفرصة لمقابلة عدد من المثقفين) إلى أن يتم حفل توزيع الجوائز يوم 30 يونيو 2025.