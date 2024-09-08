الشيخ ياسين التهامى يحيى احتفالات المولد النبوى فى الحبيل بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية الحبيل التابعة لمدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، ليلة من من ليالى الأنس والذكر والمديح فى حب رسول الله، حيث أنشد الشيخ ياسين التهامى عدد من القصائد فى حب النبى عليه الصلاة والسلام.



وخلال الليلة الاحتفالية بديوان آل البشارى بقرية الحبيل، تنوعت قصائد الشيخ ياسين التهامى من إنشاد دينى ومدائح وابتهالات وحلقات ذكر وغير ذلك، وسط حضور مكثف من الأهالى رجال وسيدات وأطفال حرصوا على مشاهدة احتفالات المولد النبوى وشراء الحلوى والمقتنيات من المولد.



ويقول الحاج عبد الرحمن بشارى إبن قرية الحبيل، إنهم ينظمون تلك الإحتفالية سنوياً فى ليالى المولد النبوى الشريف وتزامناً مع ذكرى والدهم الراحل الحاج بشارى بالأناشيد الدينية والقصائد والمديح فى حب رسول الله، ويحضرها المئات من أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد وسط أجواء مميزة تفوح منها روائح المدد والمحبة فى خير خلق الله.



وكان قد استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الفترة الماضية، فى بلدته بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، المداح الشهير الشيخ ياسين التهامى، خلال تواجده بالمدينة لإحياء حفل زفاف أحد شباب البلدة، وجمع لقاء المحبة كل من شيخ الأزهر الشريف، وياسين التهامى الذى زار منزل شيخ الأزهر خلال تواجده قبل إحياء إحدى حفلات الزفاف فى منطقة العوصة بمدينة القرنة، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الجميع باللقاء المبارك.

