اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في مواد مخدرة بقنا

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:33 ص
السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في مواد مخدرة بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار تامر أحمد رضا، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد والعميد ثروت رزق، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوي، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل، بتهمة الاتجار في الشابو والهيروين، بدائرة قسم شرطة قنا.


تعود أحداث القضية إلى يناير 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.م، 33 عاما، مقيم الدهار محافظة البحر الأحمر، بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا .


وكشفت التحقيقات، أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الشابو والهيروين بقصد الاتجار.


تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.


 







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