اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية

الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:54 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

1
قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية
2
اسماء الحاصلين على جنسيات أجنبية
 

 

3
باقى اسماء الحاصلين على جنسيات أجنبية

 

4
تابع الأسماء

 

5
قرار وزارة الداخلية

 

6
جانب من الاسماء

 

نص القرار بإبعاد مواطن أجنبي1
نص القرار بإبعاد مواطن أجنبي

 

نص القرار بإبعاد مواطن أجنبي2
نص القرار وزار الداخلية بإبعاد مواطن أجنبي

 

 







الجنسية المصرية

الجريدة الرسمية

القانون رقم 26 لسنة 1975

وزارة الدااخلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة