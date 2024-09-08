اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء وظهور للسحب يلطف الأجواء

الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:42 ص
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء وظهور للسحب يلطف الأجواء حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار التحسن فى الأحوال الجوية، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 08:00 ص

اليوم طقس حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

السبت، 07 سبتمبر 2024 08:00 ص

آخر أيام الصيف.. 17 يوما على انتهاء الطقس الحار.. الأجواء تتحسن نسبيا والرطوبة سبب الإحساس بالحر.. انخفاض طفيف في الحرارة على كافة الأنحاء بقيم من 2 إلى 3 درجات.. والأرصاد: نتأثر بمرتفعى العروض والأزورى

الخميس، 05 سبتمبر 2024 05:00 م

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7/9/2024 في مصر

السبت، 07 سبتمبر 2024 12:00 ص

اليوم طقس حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 08:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة