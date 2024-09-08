أرخص شنط فى مصر.. إقبال على سوق المستلزمات المدرسية بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الشنط بالإسكندرية والإقبال الكبير من المواطنين على شراء الشنط المدرسية وأدوات المدرسة فى منطقة المنشية بالإسكندرية.

وتبدأ أسعار الشنط المدرسية من 150 جنيها للشنطة ويرتفع سعرها حسب حجم الشنطة حتى 950 جنيها الحجم الكبير، وينتشر بالأسواق الشنط بدون رسومات وشخصيات كرتونية لأول مرة هذا العام وعليها إقبال كبير.

ويعد سوق الشنط بالإسكندرية من أشهر الأسواق وأقدمها ويأتى إليه عدد كبير من المواطنين كل عام من الإسكندرية والمحافظات المجاورة لشراء مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة.



الشنط