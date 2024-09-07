اليوم السابع
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35 مصابا جراء قصف مدفعى استهدف منازل فى محيط مسجد القسام شمال قطاع غزة

السبت، 07 سبتمبر 2024 09:05 ص
35 مصابا جراء قصف مدفعى استهدف منازل فى محيط مسجد القسام شمال قطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 35 مصابا جراء قصف مدفعي للاحتلال استهدف منازل فى محيط مسجد القسام، ببلدة بيت لاهيا فى شمال قطاع غزة. 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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