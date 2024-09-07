24 طبيبًا يجرون الكشف الطبى مجانًا فى العريش

العريش - محمد حسين

انطلقت اليوم السبت، حملة طبية مجانية في مستشفى العريش العام، حيث قام 24 طبيبًا من كليات الطب بجامعات "القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة" بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

تأتي هذه الحملة ضمن إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان المنطقة دون أي تكلفة.

وأوضح الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن هذه الدفعة الجديدة من الأطباء تضم أطباء متخصصين في عدة مجالات طبية هامة، مثل جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، طب الأورام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، والأمراض النفسية والعصبية.

وأضاف أن هذه المبادرة جزء من بروتوكول التعاون الذي يضمن تواصل الأطباء وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات بشكل أسبوعي إلى محافظة شمال سيناء، ليس فقط لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بل أيضًا لإجراء المحاضرات التدريبية وتقديم الدعم العملي للفريق الصحي في المستشفى.

من جانبها، أشارت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، إلى أن هذه القافلة تقدم خدمات طبية متخصصة تشمل الجهاز الهضمي والمناظير، جراحة عامة، طب الأورام، الأوعية الدموية، وغيرها من التخصصات.

وأكدت أن هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية مثل شمال سيناء، مما يخفف من معاناة المرضى ويوفر لهم رعاية صحية متقدمة.



