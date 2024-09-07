1224 مستفيدا من قافلة جامعة القاهرة فى المعتمدية بالتعاون مع التحالف الوطنى

محمد صبحى

حققت القافلة التنموية الشاملة التي أطلقها اليوم قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة إلى قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة ارقاما طيبة في حجم الاستفادة من خدماتها، حيث استفاد 724 شخصا من خدمات القطاع الطبي، بينما استفاد 100 شخص من التوعية والتثقيف البيطري، في حين استفاد من القطاعات الأخرى ما يقرب من 400 شخص.

وقد استهدفت القافلة تقديم خدمات طبية، وبيطرية، وتوعوية، وزراعية إلى جانب خدمات الإرشاد النفسي، ومبادرة صنايعية مصر، كما ضمت عدة تخصصات طبية وهي: الجلدية، والعظام، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب، والأمراض الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض النساء، والجراحة العامة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض.

شارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، ومن الإدارة المركزية للشئون الطبية، حيث تم الكشف والعلاج، وتقديم التوعية والتثقيف البيطري.

كما شارك في القافلة اعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية الذين قاموا بفتح فصول لمحو أمية الكبار واستكتاب ٨٠ فردا من سكان القرية ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، وكذلك شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدور مهم في توعية ما يزيد على ١٣٠ فردا بخطورة الإدمان على الفرد والمجتمع.

كما شارك مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات بالجامعة بدور خاص في تقديم الدعم النفسي من خلال أخصائيين نفسيين في الدعم والصحة النفسية، بالإضافة إلى الدور التوعوي والتثقيف الصحي من خلال أعضاء هيئة التدريس بكليتي طب الأسنان وكلية التمريض.

جدير بالذكر أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة قد أطلق خلال العام الحالي ما يزيد على ٢١ قافلة من القوافل التنموية الشاملة التي جابت عدد من محافظات الجمهورية، وذلك وفق برنامج زمني معتمد من إدارة الجامعة، حيث تتم هذه القوافل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظات التي تنطلق إليها.



القافلة التنموية الشاملة