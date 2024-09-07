يخدم 3 مراكز.. رصف طريق 74 ضمن مبادرة حياة كريمة في الغربية

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، قامت بنهو أعمال وضع الطبقة الأسفلتيه الرابطة بطريق العزيزية القرشية 74، بطول 5 كم داخل مركز زفتى وهو من الطرق الرئيسية الحيوية بمركز زفتى ويخدم صناعة وزراعة الكتان التي تشتهر بها قرية شبراملس، كما يخدم أهالي قرى 3 مراكز "زفتي، سمنود، السنطة".

وأشار المحافظ، إلى أنه تم نهو جميع أعمال تأسيس وتوصيل المرافق بهذا الطريق ومن ثم تمهيد الطريق بطبقات أساس وتدوير الأسمنت FDR ومن ثم رش MC مرورا بوضع طبقة الأسفلت الرابطة، مما يساهم في رفع معاناه أهالي القرى بمنطقة الطريق من مراكز زفتى والسنطة وسمنود.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.



