اليوم السابع
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ولى عهد أبو ظبى يبدأ زيارة رسمية إلى الهند غدا

السبت، 07 سبتمبر 2024 04:53 م
ولى عهد أبو ظبى يبدأ زيارة رسمية إلى الهند غدا ولى عهد أبو ظبى
إيمان حنا

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يبدأ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة، يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي. وفق البيان الإماراتية .

ومن المقرر أن يبحث الشيخ خالد خلال الزيارة، مع كبار المسؤولين في الهند، سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في القطاعات الحيوية الاقتصادية المختلفة، والبناء على ما وصلت إليه العلاقات الإستراتيجية من تطور خلال الفترة الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

ويرافق الشيخ خالد في زيارته إلى الهند، وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الدولة.

ويشارك الشيخ خالد فى عدد من الفعاليات التي تعكس عمق ومتانة الروابط الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة.







ولى عهد أبو ظبى

اخبار الامارات

الامارات




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