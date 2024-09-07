وكيل شباب كفر الشيخ يشهد ختام معسكر المتميزين رياضيا بالمشروعات القومية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام معسكر المتميزين رياضياً بمختلف المشروعات القومية الرياضية، الذي أقيم في الفترة من 5 حتى 7 سبتمبر، نظمته إدارة التنمية الرياضية بمعسكر الشباب والطلائع ببلطيم، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تقدم على مدار العام العديد من المشروعات القومية الرياضية، منها "المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة، القومي للرواد، تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، تنشيط الرياضة في الحدائق والمتنزهات العامة، المشروع القومي للمراكز الرياضية، أطفال التوحد وغيرها" المعسكر ضم المتميزين في تلك المشروعات وإعداد برنامج متنوع من المسابقات الرياضية من خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب ترويحية".

يأتي ختام معسكر المتميزين رياضيًا في المشروعات القومية بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، المعسكر من إعداد وتجهيز فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.



وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشهد ختام معسكر المتميزين رياضيًا بالمشروعات القومية



تكريم المتميزين رياضياً بكفر الشيخ