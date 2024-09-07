اليوم السابع
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وفاة طفل صعقًا بالكهرباء أثناء شرب المياه من "كولدير" في سوهاج

السبت، 07 سبتمبر 2024 09:18 ص
وفاة طفل صعقًا بالكهرباء أثناء شرب المياه من "كولدير" في سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء شرب المياه من مبرد مياه "كولدير" مثبت على الطريق بمنطقة قسم ثان سوهاج وسارعت الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوصول الطفل يوسف م. ه. ع. ا.، طالب في الصف السادس الابتدائي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة في المحافظة وهو في حالة وفاة ، تم إجراء التحريات الأولية والاستماع لشهادة والد الطفل، المدعو محمد ه. ع. ا.، 55 سنة، موظف ومقيم بنفس الناحية.

أكد الوالد في شهادته، أن نجله يوسف كان يشرب المياه من "الكولدير" المتواجد على جانب الطريق حينما تعرض لصعق كهربائي مفاجئ تم نقله إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا وفاته قبل وصوله.

أفادت التقارير الطبية التي أعدها مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة هو "صدمة عصبية" نتيجة تعرضه لصعق كهربائي تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثة.

 







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