اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات فى زيارة ثنائية لبحث التحديات الإقليمية

السبت، 07 سبتمبر 2024 12:16 م
وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات فى زيارة ثنائية لبحث التحديات الإقليمية بدر عبد العاطي وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المنتظر أن تشهد زيارة الدكتور عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الإماراتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من رموز الجالية المصرية، وبعض المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 







الامارات

بدر عبد العاطى

مصر والامارات

وزير الخارجية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة