نقابة الزراعيين: قانون التأمينات الجديد يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مقترحات الحوار الوطني

كتبت آية دعبس

نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدورة التثقيفية المنعقدة بمقر النقابة العامة بمدينة جمصة خلال الفترة من 3/9/2024 حتى 5/9/2024 بحضور عدد ستون متدرب من النقابيين التابعين للنقابة العامة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف والمنيا.

وأضاف المهندس عيد مرسال،: أن الدورة التثقيفية تضمنت شرح مستفيض لقانون التأمينات الاجتماعية وحالات استحقاق المعاش وقانون العمل، كما تم شرح قانون التأمينات الجديد، لافتا إلى أن تعديل قانون التأمينات الجديد 2024 بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة مرتبات موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، كما أن قانون التأمينات الجديد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني؛ كما يعد تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

وأكد مرسال، أن النقابة قد وضعت برنامج للنهوض باللجان النقابية وتثقيفهم وتدريبهم، بهدف دعمهم و إصقال خبراتهم وتنمية الوعى النقابى والتشريعي لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.