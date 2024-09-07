نائب محافظ قنا يتفقد رصف الطريق الجديد المؤدى لمجمع المواقف بطول 2 كم

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال الرصف الجارية بالطريق الجديد المؤدى إلي مجمع المواقف بمدينة قنا، للوقوف على نسب الإنجاز والتنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رافقه المهندس صالح محمود ، مدير عام مديرية الطرق، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال نائب محافظ قنا، إن أعمال الرصف تجرى بطول 2 كيلو متر، بداية من كوبرى المعنا وحتي مجمع المواقف بمدينة قنا، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف ستسهم فى تسيير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات والازدحام بشارع كوبرى دندرة، وميدان الدولفين، المؤدى إلى طريق مجمع المواقف.

ووجه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، بالالتزام بأعلى معايير الجودة، وتحديد مدة زمنية للانتهاء من أعمال الرصف في تلك المدة الزمنية.

وفى سياق آخر، شنت الوحدة المحلية بقرية المحروسة في قنا، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون تراخيص وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وخالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى.

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الوحدة المحلية بقرية المحروسة قامت بتنفيذ إيقاف أعمال على أرض زراعية عبارة عن فك أخشاب سقف دور أرضي بمساحة 175 مترا.

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.