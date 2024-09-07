منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعقد المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقدت، اليوم السبت، بديوان عام منطقة الإسماعيلية الأزهريّة، المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف وهيئة البريد المصرية، وبحضور فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الازهرية، الذي اشرف بنفسه علي عقد المسابقة وتوجيه الاسئلة للمتسابقين، وصرح فضيلته بأن المسابقة تأتي من دور الازهر الشريف بتشجيع الاطفال، والناشئة، والفتيات،والشباب علي حفظ القران الكريم والعمل بأحكامه والتأدب بأدبه.

ورحب فضيلته بالتعاون مع هيئة البريد المصري، واستقبل فضيلته المتسابقين من ابناء هيئة البريد المصري، وحثهم علي التفوق والاستمرار في حفظ كتاب الله القرأن الكريم.

وصرح الشيخ صابر عبد السميع، مدير شئون القران الكريم، بأنه قد تقدم للمسابقة 11طالبا من ابناء هيئة البريد المصري،وعقدت لجنة برئاسة فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، والشيخ صابر عبد السميع، والشيخ محمد الحسيني وتعقد المسابقة علي اربع مستويات مختلفة: المستوي الاول: حفظ القران الكريم كاملا، المستوي الثاني: نصف القران الكريم، المستوي الثالث: 10اجزاء من القران الكريم، المستوي: الرابع 5اجزاء من القران الكريم، وفي نهاية المسابقه اعرب محمد زغلول مسؤول المسابقة بهيئة البريد المصري عن شكره لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف وقدم الشكر لفضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، وللجنة المسابقة علي حفاوة الاستقبال وتشجيعهم لابناء البريد المصري.

يأتى ذلك في اطار اهتمام فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، بحفظ كتاب الله تعالي، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر الشريف، موافقة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على طلب هيئة البريد المصري بشأن عقد المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد.



المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم



المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم 1