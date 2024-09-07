منطقة الأقصر الأزهرية تعقد مقابلات القبول بالمعاهد النموذجية للغات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية تحت الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عقد المقابلات الخاصة بقبول أطفال الروضات بمرحلة رياض الأطفال kg1، وذلك بمتابعة وإشراف أحمد عبادى مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومدير التعليم النموذجى عبير محمد محمود، ومدير رياض الأطفال الدكتورة هالة محمد حسن، ومحمود أبو الحسن موجه عام اللغة الإنجليزية.

وتم عقد المقابلات الخاصة بقبول أطفال الروضات بمرحلة رياض الأطفال kg1بمقرات معاهد (محمد عطيتو النموذجى للغات - معهد محمد إبراهيم سليمان النموذجى للغات - معهد محمد عبده الإسنوي النموذجى للغات)، بمنطقة الأقصر الأزهرية على مدار ثلاثة أيام، وتمت مقابلات التلاميذ المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال بالمعاهد، وذلك بحضور التلميذ والأب والأم مع استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالمعاهد النموذجية للغات والمقررة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه تمت المقابلات فى جو يسوده السرور والبهجة والتعاون، وتذليل الصعاب أمام أولياء الأمور، وتوضيح الاستفسارات التى تجول فى خاطرهم من الناحية التعليمية المتعلقة بأطفال الروضات، كما قدم أولياء الأمور الشكر لإدارة المعاهد على الجهد المبذول من قبل اللجان المكلفة بذلك، كما قدم شيوخ المعاهد الشكر لأولياء الأمور على حسن التعامل والتفاهم مع الوعد ببذل مزيد من الجهد من أجل بناء جيل جديد قادر على العطاء وإكمال المسيرة لرفعة الوطن والنهوض به، كما تم توجيه الشكر لجميع العاملين باللجان المنوطة بإجراء المقابلات على الجهد المبذول للخروج بهذه الصورة المشرفة والتعامل بمنتهى الشفافية والرقى.



فعاليات مقابلات القبول في المعاهد النموذجية للغات بالأقصر



منطقة الأقصر الأزهرية تعقد مقابلات القبول في المعاهد النموذجية للغات