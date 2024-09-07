مصرع طفلة وإصابة أسرتها فى حادث سير على الطريق الزراعى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب والدها ووالدتها واثنان من أشقائها، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف، بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير فرع بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي جثة لطفلة تدعى "ف.ا." 6 سنوات، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، واستقبل المستشفى التخصصي كلا من "ا.ع." 36 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، و"ا.م." 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و" ل.ا." تبلغ من العمر عامين، مصابة بجرح قطعي بالرأس 2 سم، و"و.ا." 12 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بالرأس 10 سم، ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.