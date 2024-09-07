مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارتى نقل ثقيل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارتى نقل ثقيل، وتحديدا بطريق الفوسفات بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث تم نقل المتوفين إلى المشرحة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، وفيما تم نقل المصاب إلى مستشفى النيل التخصصى.

وتبين أن اللذين لقيا مصرعهما إثر الحادث هما محمود أحمد عبد العال 32 سنة من مركز طما بمحافظة سوهاج، محمد فتحى رشيد الضوى 26 سنة السباعية شرق إدفو بمحافظة أسوان.

فيما أصيب جمال محمد جمال 22 سنة بجرح قطعى فى الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.