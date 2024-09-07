محافظ مطروح يعتمد النزول بدرجات تنسيق فصول الخدمات بالثانوية العامة

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بفصول الخدمات، بمرحلة التعليم الثانوي العام ، للعام الدراسى 2024/ 2025، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة، وحصر أعداد الناجحين، والمجموع، والتنسيق لكل إدارة على حدا.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول بمجموع الحد الأدنى للالتحاق بفصول الخدمات، بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية إلى 190 درجة، وإدارة البنجر بمجموع 165 درجة، والعلمين 160 درجة، والنجيلة 154 درجة، وإدارة الحمام 180 درجة.

وكان محافظ مطروح، قد سبق واعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوي العام " انتظام " في جميع مدن المحافظة، بمجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية إلى 214.5 درجة وطلاب الخدمات 202 درجة، وإدارة البنجر بمجموع 212 درجة، وطلاب الخدمات 170 ، والعلمين 178 درجة، وطلاب الخدمات 162 درجة، والنجيلة 165 درجة وطلاب الخدمات 156 درجة، وإدارة الضبعة 180 درجة، وسيوة بمجموع 200 درجة، وإدارة الحمام 200 درجة، وطلاب الخدمات 185 درجة.