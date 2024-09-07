محافظ سوهاج يقرر نقل رئيس مدينة طما وإقالة النواب وبعض رؤساء القرى

سوهاج - محمود مقبول

قرر اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قبل قليل، نقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وإقالة النواب وعدد من رؤساء القرى وذلك لتردي الخدمات على نطاق الوحدة المحلية.

جاء ذلك على هامش جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة؛ والتى رافقه فيها الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة طما، تفقد خلالها سير العمل بمستشفى طما المركزي، وتابع مستويات النظافة والإشغالات بشوارع المدينة، بحضور الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الكريم ممثلا عن مديرية الصحة.



واستهل المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمستشفى طما المركزي، وتفقد أقسام " الاستقبال، والصيدلية، وبنك الدم، والمعامل، ووحدة العناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي "، واطمأن على انتظام أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، وتوافر المستلزمات العلاجية والأدوية، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، كما وجه بإعفاء بعض الحالات الأولى بالرعاية من رسوم الأشعات والتحاليل، كما تابع المحافظ معدلات التنفيذ بالمبنى الجديد للمستشفى، وقد وصلت نسبة التنفيذ به 62%، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المبنى، كما التقى عددا من المواطنين المترددين على المستشفى، واطمأن منهم على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.



تضمنت جولة المحافظ بطما كذلك تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ومنها "شارع أحمد عرابي، وشارع أبو فام، ومنطقة ساحل طما"، وقد تلاحظ للسيد المحافظ وجود العديد من الإشغالات والعوائق المرورية المتعدية على حرم الطريق، ووجه مسئولي الوحدة المحلية بإزالتها فورا، وإصدار قرار غلق لمدة اسبوعين للمحال المخالفة، كما وجه بوضع تصور كامل لتطوير منطقة محيط مجلس مدينة طما، مشددا على نقل جميع الباعة الجائلين من شوارع المدينة إلى أماكن أخرى بديلة خلال مدة لا تتجاوز شهر .



ووجه " سراج " خلال جولته مسئولي الصحة والتموين بمراجعة تراخيص المحلات التجارية، والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين، موجها بإحالة إحدى مخالفات البناء إلى النيابة العامة، كما تفقد نقطة إسعاف طما، واطمأن على مدى جاهزيتها واستعدادها لمواجهة الحالات الطارئة.



واختتم المحافظ جولته بمركز طما، بتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية التحرير، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر جميع مشروعات مراكز تنمية الأسرة والطفل، وبحث الاستغلال الأمثل لها.