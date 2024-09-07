محافظ سوهاج يتلقى شكاوى المواطنين فى معوقات التصالح

سوهاج عمرو خلف

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة سوهاج عن تعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لجميع الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه التيسير على المواطنين، وسرعة إنهاء إجراءات التصالح، والتنويه للمواطنين بأنه فى حالة وجود أية معوقات بالتقدم لوحدة الشكاوى بديوان عام المحافظة لعرض هذه الشكاوى على المحافظ واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المقصرين.

وتستمر الوحدات المحلية في استقبال المواطنين؛ لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتصالح، وسداد الرسوم وجدية التصالح؛ لسرعة استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.