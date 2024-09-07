اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس بشرم الشيخ بتخفيضات تصل إلى 30%.. صور

السبت، 07 سبتمبر 2024 03:21 ص
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس بشرم الشيخ بتخفيضات تصل إلى 30%.. صور جانب من الجولة
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، معرض (أهلا مدارس) بمدينة شرم الشيخ، لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة من 20 إلى 30 % تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتحت رعاية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية وتنظيم الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وتحت إشراف مديرية التموين.

يهدف المعرض إلى توفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة، فى إطار الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسى الجديد 2024-2025، وفى إطار المبادرات التى تتبناها المحافظة الجهات المعنية، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

ضم المعرض كافة المستلزمات المدرسية ( الأدوات الكتابية الزى المدرسى والحقائب المدرسية والأحذية) وحرص المحافظ على تفقد كافة أقسام المعرض واستفسر عن الأسعار ونسب التخفيض، كما حرص على التأكد من جودة السلع المعروضة، والاطمئنان عن مدى قبول المواطنين لتلك التخفيضات، موجها بضرورة التوسع فى تلك المعارض على مستوى مدن المحافظة، ومشددا على الرقابة المستمرة من مديرية التموين للحفاظ على توافر السلع طوال ايام المعرض الذى يقام لمدة شهر مع الحفاظ على نسب التخفيضات. ولفت أن المعرض يعكس حرص الحكومة على دعم المواطن فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفى سياق متصل حرص المحافظ على تفقد أقسام معرض "كلنا واحد" للسلع الغذائية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وأكد على أهمية توافر المنتجات، ووجه بزيادة نسب التخفيض وقياس مدى رضا المواطنين عنها، رافق المحافظ خلال الافتتاح والتفقد رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير مديرية التموين، وأعضاء الغرفة التجارية.

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محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 







أهلا مدارس

جنوب سيناء

شرم الشيخ




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