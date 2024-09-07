محافظ الغربية يستقبل اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

الغربية محمد طارق

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية، لبدء أعمال تقيم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة، تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الغربية، أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ووجه المحافظ بتوفير التسهيلات اللازمة لقيام لجنة التقييم بمهامها، مؤكدا على أنه تم تكوين اللجنة من الأساتذة المختصين والمتخصصين المعنيين لإبداء الرأي الفنى والأكاديمى الشامل كافة الجوانب البيئية والاقتصادية، مؤكدا على أهمية دور المبادرات الخضراء فى تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي.

وأشار محافظ الغربية إلي أهمية دور المبادرات الخضراء في تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي، موضحاً أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تستهدف 6 فئات تتنوع في المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة في إطار مبادرة حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، مضيفاً أن اللجنة المعنية ستقوم بتقييم المشروعات المقدمة وفقاً لمعايير دقيقية .

وأكد المحافظ أهمية المشروعات المقدمة في المجالات المختلفة والتي يمكن الاستفادة منها محليًا في عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية.