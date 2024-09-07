اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطبقة الرابطة بمحور طريق المعامل بمركز طنطا

السبت، 07 سبتمبر 2024 10:49 ص
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطبقة الرابطة بمحور طريق المعامل بمركز طنطا جانب من الأعمال
الغربية محمد طارق

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تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال رصف الطبقة الرابطة  بمحور طريق ترعه المعامل بطول 2 كم وعرض 9 متر والذي يتم تنفيذه من خلال مديرية الطرق والنقل بالغربية .

وأكد محافظ الغربية، أن محور طريق المعامل بميت حبيش يعد محوراً مرورياً يساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وأشار الجندي، إلى الحرص على خلق محاور مرورية جديدة لحل مشكلة التكدس بالمحافظة، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية.

 







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