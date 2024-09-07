محافظ الغربية: نتواصل بشكل مستمر مع نواب البرلمان لتحقيق احتياجات المواطنين

الغربية – مصطفى عادل

استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي، ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة، واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

وأكد المحافظ علي التواصل والتعاون المستمر مع النواب، من أجل تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، وبذل كافة الجهود للاهتمام بحل مشاكل المواطنين مشيرا الى بذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق نقلة نوعية لإرضاء المواطن في المقام الأول.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأشاد محافظ الغربية بدور النواب الفعال في التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام، فضلا عن التعاون المثمر مع أجهزة المحافظة بما يخدم المواطن في المقام الأول.