محافظ الإسماعيلية: لدينا فرصة ذهبية خلال المبادرة الرئاسية "بداية"

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، اجتماعًا لبحث ومناقشة سبل تحسين معدلات التنمية البشرية بالمحافظة، تزامنًا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية".

وذلك بحضور الدكتور على حطب مدير المكتب الفنى بالمحافظة، الدكتور محمد أبو النار المستشار الاقتصادى لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة ريم مصطفى مدير مديرية الصحة والسكان، نشوى الطحاوى مقررة المجلس القومى للسكان، نورهان محمد مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممثل مديرية العمل بالإسماعيلية.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة أن تصبح التنمية البشرية ثقافة مجتمع، وأن يتحول المجتمع إلى زرع ثقافة الإنتاج فى النشء، بدلًا من التفكير فى المشروعات الاستهلاكية، ليكن قادرًا على البناء والتنمية.

مضيفًا، لدينا فرصة ذهبية مع انطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، بدءًا من منتصف سبتمبر الجارى وعلى مدار 100 يوم، لابد خلالها من التنسيق وتوحيد الجهود للوصول للأهداف المنشودة، وأن نقيم الوضع الحالى مع بداية المبادرة، وما سيتم الوصول إليه بنهاية الـ 100 يوم.

مشددًا على ضرورة وضع مخططات زمنية لكافة برامج العمل الهادفة لتحقيق الإنجاز، والتحليل الدقيق لخطط العمل متضمنة نقاط القوة، نقاط الضعف، والمعوقات أثناء التنفيذ للعمل على حلها.

عقب ذلك فتح محافظ الإسماعيلية باب المناقشة؛ لاستعراض خطط العمل التى تم إعدادها من الجهات المعنية بالاجتماع، وعرض ومناقشة المقترحات والتى جاءت فى مجملها حول العمل على خفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب، نشر ثقافة تأسيس المشروعات الصغيرة بين طلبة السنة النهائية بالجامعات وربطها بنشاطات صناعية كبيرة قائمة بالفعل.

بجانب تعظيم دور المشروع القومى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، الاعتماد على أسلوب التدريب من أجل التشغيل، نشر ثقافة العمل خاصة بقطاع الصناعة عن طريق الرائدات الريفيات، تكثيف ندوات التوعية على هامش القوافل الطبية التى تنظم أسبوعيًّا بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، إيجاد آليات لمنع التسرب من التعليم، وتنفيذ مبادرات لتدريب وتوعية الأطفال بالمدارس وأولياء الأمور بأهمية العمل والإنتاج.

وفى نهاية الاجتماع، أكد "أكرم" على أهمية أن تكن استراتيجية العمل مرتبطة بأهداف محددة وقابلة للتحقيق، مع ضرورة دراسة وتحليل معدلات المواليد، نسب البطالة، ونسب الأمية بالمحافظة قبل بدء التنفيذ، على أن تكن الأولوية لملفات التعليم والصحة.

مختتمًا بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، واستغلال مقومات المحافظة التى تتميز بها عن غيرها.