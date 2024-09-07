محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمحطتي بني مر وأبنوب الحمام للثروة الحيوانية

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، محطتي بني مر بالفتح، وأبنوب الحمام ضمن مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة لمتابعة أعمال التطوير التي يجري تنفيذها ضمن خطة تطوير المشروعات الانتاجية وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها، ورافقه خلال الجولة اللواء عبدالله أبوالنجا المشرف العام على مشروع الثروة الحيوانية، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية ومسئولي ومشرفي المزرعتين.

بدأ محافظ أسيوط جولته التفقدية بمتابعة أعمال التطوير بمحطة بني مر التابعة لمركز الفتح، والمقامة على مساحة ٧ أفدنة ووجه برفع كفاءة المبنى الإداري والعنبر المجاور له وإجراء أعمال الترميم والإصلاح لهما أسوة بالعنابر التي تم تطويرها واستكمال إعادة تأهيل السيارات والمعدات والجرارات التابعة للمحطة وإرسالها إلى مركز الصيانة لإجراء اللازم لها فضلاً عن استكمال الحديد الخاص بمظلات التربية وترميم باقي الأسوار ودهانها والاهتمام بالقطيع وزيادة الاعلاف وتوفير كافة الرعاية البيطرية له كما تابع أعمال إنشاء المنفذ الخاص بمنتجات المحطة من الألبان ومشتقاتها موجهاً بتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوي بالمحطة.

واستكمل المحافظ جولاته بالتوجه إلى محطة أبنوب الحمام بمركز أبنوب والمقامة على مساحة 13 فدان وتابع سير العمل بها وبمعمل الألبان وعنابر الحيوانات وتفقد مخازن الاعلاف ووجه أيضا برفع كفاءة المباني الإدارية المقامة داخل المحطة فضلاً عن استغلال الفراغات الموجودة وزيادة عدد العنابر الخاصة بالمواشي وبناء عنابر جديدة واستغلال باقي المساحات وزراعتها بالمحاصيل الحقلية التي تساهم في توفير الأعلاف اللازمة لها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمزرعة تفقد حالة القطيع والاطمئنان على عمليات التغذية ووجه بالاهتمام بالتغذية الجيدة والنظافة المستمرة للمحطات واستغلال كافة الإمكانات المتاحة بالمزرعة وإعادة تصنيعها والاستفادة منها موجهاً بتوفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية فضلاً عن الدفع بمزيد من العمال لدعم العمل بالمزرعتين.

وأكد أبوالنصر ،على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة لتعظيم الإستفادة منها وزيادة انتاجيتها، لافتاً إلى أن المشروع يمتلك بنية تحتية تؤهله لزيادة إيراداته وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان مشدداً على أهمية تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع وحسن إستغلال كافة المساحات الموجودة به لزيادة العائد الإقتصادي منه مع تكثيف إحكام الرقابة والإشراف الإداري والبيطري والزراعي والمرور الدوري عليه لتحقيق المستهدف من المشروع من تنميته وتعلية أصوله وإيراداته لتعظيم الإستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة لزيادة الايرادات.



بعض المواشي بمشروعات الثروة الحيوانيه



محافظ أسيوط يتابع مشروعات الثروة الحيوانية