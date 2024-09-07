مجمعات خدمات المواطنين الـ13 بقرى حياة كريمة فى الأقصر.. فى 15 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

نجاح كبير حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عبر إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قري مدينتي أرمنت وإسنا، عبر إنشاء عدد 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية لتحويلها لمراكز خدمات شاملة ومتكاملة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل وخدمات مجمعات خدمات المواطنين بقرى حياة كريمة:-

1. تستهدف تلك المجمعات الخدمية المتكاملة لتوفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل

2. تستهدف المجمعات خدمة نحو 663 ألف و717 نسمة من سكان قرى مركزى إسنا وأرمنت

3. سيحصل المواطن على الخدمات الحكومية داخل تلك المجمعات بطريقة تنال رضاه واستحسانه

4. تلك المجمعات مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية

5. تمت إقامة تلك المجمعات داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت

6. يضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع تشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وسجل مدني

7. توفر المجمعات شهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي ووحدة تضامن إجتماعي

8. تم إنشاء المجمعات بإسنا والتي تشمل قرى (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير)

9. تم إنشاء المجمعات بأرمنت والتي تشمل قرى ( السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة)

10. توفر المجمعات خدمات بواقع 472 ألف و365 نسمة من سكان إسنا

11. توفر المجمعات خدمات بواقع 191 ألف و352 نسمة من سكان أرمنت

12. تم رسمياً تشغيل مجمعات قرى السلام والرزيقات والرياينة والمحاميد بأرمنت

13. توفر تلك المجمعات الوقت والمجهود للمواطنين وتحقق طفرة فى تقديم الخدمات لهم

14. تخفف المجمعات الأعباء السابقة بالتنقل بين المصالح الحكومية المختلفة

15. تسهل المجمعات الحصول على الخدمة من المنافذ التى تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية