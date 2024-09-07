متى يتم الطعن على الأحكام النهائية؟.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد حسنى

الاحكام النهائية في الجنايات أو الجنح واجبة التنفيذ سواء كان الحكم فيها السجن او الغرامة، وتوجد حالات يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهاية.

وحددت المادة 441 من قانون الإجراءات الحالات التي يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الاحكام النهائية ومنا:.

- في حالة الحكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

- في حالة صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.