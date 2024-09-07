لبنان يوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن إسرائيل

إيمان حنا

وجهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ردا على الرسالة المتطابقة الإسرائيلية حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، والمقدمة من المندوب الإسرائيلي فى الأول من سبتمبر الجارى. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأشار وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بوحبيب بموجبها إلى أن بوابة الحل الدائم هي من خلال التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده وليس بصورة انتقائية كما يحاول الطرف الآخر.

واضافت الرسالة أن التطبيق الشامل للقرار1701 يعني انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان واستهدافها للمدنيين اللبنانيين والأهداف المدنية، وانخراطها في عملية إظهار الحدود اللبنانية الجنوبية البرية المعترف بها دولياً، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. كما طالب لبنان الدول الأعضاء في مجلس الامن والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 1701بكافة بنوده، وجدد التزامه الكامل بالقوانين الدولية وبالشرعية الدولية، مشددا على الدور الأساسي والفاعل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بحسب الولاية الممنوحة لها، بهدف مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية".