قوافل بيطرية مجانية في 6 مراكز بكفر الشيخ وتطهير خطوط الصرف الصحي بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل الوزارة، عن قوافل بيطرية مجانية ب 6 قرى ب6 مراكز بالمحافظة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، واستمراراً لفعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسعياً لتقديم خدمة بيطرية متميزة، وتضمن برنامج قوافل بيطرية مجانية على مدار الأسبوع، التوجه ل 6 قرى، لتقديم كافة الخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، تبدأ القوافل المجانية من اليوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 12 سبتمبر، وتمكنت القافلة بقرية أبو ريا التابعة لمركز الرياض، اليوم السبت، من علاج 825 حيوان، منهم 150 حالة باطنة، و120 حالة تناسليات، و55حالة جراحة، و600 دواجن.

وأضاف عبدالعال، أن القوافل الطبية بدء من الغد ستتواجد في إحدى القرى، وفق البرنامج المعلن، يوم الاحد، 8 سبتمبر بالعزبة البيضاء بدسوق، ويوم الاثنين 9 سبتمبر بقرية اسحاقة بكفر الشيخ، ويوم الثلاثاء 10 سبتمبر، بقرية السلاهبة بمركز مطوبس، ويوم الأربعاء 11 سبتمبر، بوحدة بيلا المركزية بمركز بيلا، ويوم الخميس المقبل، 12سبتمبر، بقرية شالما البلد بالشبكة بمركز سيدى سالم.

في سياق متصل، شهد عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، تطهير خطوط الصرف الصحي، وإصلاح أخطار الصرف، ومنها بمدينة دسوق، وأعمال رفع مطابق بيارات الصرف الصحي وغرف محابس المياه وإنشاء صفايات الأمطار بشارع بورسعيد بمدينة بيلا تمهيداً لبدء أعمال الرصف خلال الأيام المقبلة، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بمراجعة كافة البيارات والأغطية والمطابق والغرف الخاصة بالمرافق بعد انتهاء كافة الأعمال للتأكد من تغطيتها حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، للبدء في أعمال الرصف بصورة متكاملة وصحيحة طبقًا للضوابط المحددة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لمراجعة كافة أعمال البنية التحتية للطرق قبل وضع طبقة الأسفلت بكافة مراكز ومدن المحافظة، كإجراءات احترازية منعاً لإهدار الوقت والجهد وسرعة إنجاز الأعمال.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة والدورية بكافة القطاعات والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، للحفاظ على مشروعات البنية التحتية للمحافظة وتطويرها لتتواكب مع ما تشهده المحافظة من جهود في كافة المجالات والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وجودة الخدمات المقدمة لأهالينا بكفر الشيخ.