فوز ناشئتين من الدقهلية بذهبية البطولة الأفريقية للكاراتيه فى تونس.. صور

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت لاعبتان دقهلاويتان من الفوز بالمركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للكاراتيه لعام 2024، وهما: ريماس عاصي، كاتا فردي ناشئات، وزن 70 كجم، بنت نادى النصر الرياضي، ونورهان مصلح، كوميتيه فردي ناشئات، وزن 61 كجم، بنت مركز شباب ميت السودان، وهما من لاعبات المنتخب المصري للكاراتيه، من ناشئات محافظة الدقهلية، وذلك في منافسات اليوم الأول من منافسات المنتخب المصري للناشئين والناشئات في البطولة الأفريقية، والتي تستضيفها تونس، وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري.

وتتقدم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب بخالص الشكر والتقدير والتهاني للاعبتان، ومنتخب مصر للكاراتيه، تقديرا لما حققتاه من نتائج متقدمة، ورفع اسم مصر والدقهلية فى المحافل الدولية، ولمحمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، ولمنطقة الدقهلية للكاراتيه، ومجلس إدارة المنطقة، ومجلس إدارة مركز شباب ميت السودان برئاسة عادل حسن، والمهندس يوسف عبد الفتاح، مدرب منتخب الموهوبين، والواعدين كوميتيه بالاتحاد المصري للكاراتيه "منطقة الدقهلية"، ولمجلس إدارة نادى النصر الرياضى برئاسة المهندس إلهامي عنان، والجهاز الفنى والإداري والاعلامي لفريق الكاراتيه بنادي النصر الرياضي برئاسة الكابتن هاني طنيب، مدرب منتخب مصر للكاتا.

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب المصري المشاركين في البطولة الإفريقية للكاراتية بتونس تضم 41 لاعبا ولاعبة، كان من بينهم أربعة لاعبين من أبناء محافظة الدقهلية، وهم: ريماس عاصي، ونورهان مصلح، وميار هشام، وعبد الرحمن طلبة.



جانب من نزال الكاراتيه في البطولة الأفريقية



ريماس عاصي تفوز بالميدالية الذهبية



صورة جماعية للناشئين المشاركين في البطولة الأفريقية



