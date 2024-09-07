فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى في مركز الوقف بقنا اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من القرى والمناطق وذلك لأعمال الصيانة الدورية.. السبت المقبل.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، أنه نظرا لإجراء صيانة دورية فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "السنابسة، البهايجة، المداكير، الدندراوية، جزيرة العبل، القلمينا".

وأشارت الوحدة المحلية، إلي أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 5 صباحا وحتى 9 صباحا وهو الموعد المحدد لانتهاء أعمال الصيانة، مهيبة الموطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة.



