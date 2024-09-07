غلق وتشميع 5 ورش مخالفة بإمبابة تسبب ضوضاء للمواطنين

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي إمبابة في غلق وتشميع 5 ورش مخالفة، تعمل دون ترخيص وسط الكتلة السكانية وغير ملتزمة بمواعيد الغلق وتسبب ضوضاء على مدار اليوم وحتى الساعات المتأخرة من الليل.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إنها تلقت شكاوى المواطنين بالمناطق الكائن بها تلك الورش، وتم الغلق خلال الحملات التي شنتها المحافظة من خلال حي إمبابة، وبالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك بعد توجية عددًا من الإنذارات للورش بعدم المخالفة، بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي إمبابة.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبى احتياجاتهم.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمراكز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها، مع عرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها.