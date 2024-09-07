عائلة المتضامنة الأمريكية تطالب بايدن بإجراء تحقيق فى مقتلها برصاص إسرائيلى

محمد جمال

قالت عائلة المتضامنة الأمريكية ايسينور ايجي التى قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال مسيرة ضد الاحتلال فى نابلس، إن ايسينور ايجي قُتلت برصاصة أظهر مقطع فيديو أن جنديا إسرائيليا أطلقها، حسبما نقلت شبكة سى ان ان.

وأكدت عائلة المتضامنة الأمريكية، إن التحقيق الإسرائيلى غير كاف بشأن مقتل ابنتنا، مشيرة إلى أنه يجب ضمان المساءلة الكاملة على عملية القتل غير القانونية.

ودعت الأمم المتحدة، إلى فتح "تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين" في قتل المتضامنة التركية الأمريكية ايسينور ايجي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أهمية التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف.

وردا على سؤال عما إذا تمت محاسبة مسؤولين عن حوادث قتل مشابهة سابقا كان ضحيتها موظفين أمميين، قال دوجاريك: إنه "لم يتم فعل شيء حتى الآن بشأن مقتل موظفين أمميين".

كما أكد أن "التحقيقات تبدأ عادة بعد توقف الاشتباكات"، مضيفا أن إسرائيل لم تحقق في العديد من حوادث قتل المدنيين.