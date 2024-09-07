ضبط 4000 لتر وقود مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر، وذلك لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 4000 لتر سولار وبنزين مدعم داخل محطات وقود غير مرخصة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.