اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 1400 كتاب روائى وأدبى بدون تصريح

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:40 ص
ضبط 1400 كتاب روائى وأدبى بدون تصريح كتب-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط مكتبة بالبحيرة بداخلها قرابة 1400 نسخة كتب روائية وأدبية ودراسية بدون تصريح من الجهات المعنية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ببيع العديد من الكتب الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون فواتير شراء أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية وكذا كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة و تم ضبط المدير المسئول، وعُثر على (1400 نسخة لكتب روائية وأدبية مختلفة وكتب دراسية خارجية "دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق الأدبية")، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







كتب دراسيه

ضبط كتب دراسيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة