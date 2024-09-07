ضبط 1400 كتاب روائى وأدبى بدون تصريح

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مكتبة بالبحيرة بداخلها قرابة 1400 نسخة كتب روائية وأدبية ودراسية بدون تصريح من الجهات المعنية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ببيع العديد من الكتب الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون فواتير شراء أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية وكذا كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة و تم ضبط المدير المسئول، وعُثر على (1400 نسخة لكتب روائية وأدبية مختلفة وكتب دراسية خارجية "دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق الأدبية")، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.