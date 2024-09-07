اليوم السابع
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ضبط 1200 كتاب دراسى خارجى بدون تفويض

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:37 ص
ضبط 1200 كتاب دراسى خارجى بدون تفويض كتب -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط مكتبة بالبحيرة بداخلها قرابة 1200 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المعنية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالكة مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ببيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة وضبط المدير المسئول ، وعُثر على (1170 نسخة لكتب دراسية خارجية "دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق الأدبية")، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالإشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق أرباح مادية.

 

 







كتب دراسيه

ضبط كتب دراسيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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