ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة).

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مدير مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة) بتجميع كميات من زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق إستخدامها" لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيداً لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (95 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة معبأة داخل أفران معدنية وإضافة مواد للتبييض وإعادة اللزوجة لإنتاج زيوت جديدة مغشوشة – 51 طن منتج نهائى لزيوت محركات مغشوشة وغير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات معبأة داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات إنتاج وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة).. وكذا خط إنتاج كامل لتدوير زيوت السيارات المستعملة عبارة عن (خزانات لتجميع الزيوت المستعملة – 2 غلاية معدنية لتسخين الزيوت وإضافة المبيضات ومواد اللزوجة – ماكينة تعبئة – ماكينة تغليف – ميزان رقمى – كميات كبيرة من الجراكن الفارغة الجديدة – إستيكرات لشركات وهمية).