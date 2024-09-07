اليوم السابع
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ضبط عصابة تخصصت فى تقليد وترويج الدولارات

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:36 ص
ضبط عصابة تخصصت فى تقليد وترويج الدولارات دولار -أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالفيوم تخصص نشاطهم الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المالية "المحلية - الأجنبية" للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتقليد وترويج العملات المالية "المحلية - الأجنبية" للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدة – كمية من الأدوات والأوراق والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم تحصلوا خلالها من أحد الأشخاص على مبلغ مالى عملة "أجنبية" لتغييرها لعملة "محلية" تم ضبطه، وبمواجهته أقر بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.







تقليد وترويج العملات

تزوير عملة

جريمة التزوير

تقليد عملة

عملة مقلدة




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