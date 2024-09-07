سكرتارية المرأة باتحاد العمال: الدولة مهتمة بتعزيز تمكين السيدات

كتبت آية دعبس

أكدت عايدة محي، أمين عام النقابة العامة للبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، ضرورة أن يصدر مؤتمر قمة مجموعة البريكس المنعقد بمدينة سوتشي بروسيا، توصيات تدعم الدور النقابي وتعزز من الرؤى والمقترحات المصرية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق و دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي اخادي القطب ، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الروابط بين البريكس والقارة الأفريقية، وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول البريكس، والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول التجمع.



وأضافت عايدة، خلال كلمتها،: أن الدولة المصرية عملت على تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال العديد من التيسيرات لدعم المشروعات التي تسهم في دعم الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع ما تنفذه من مشروعات قومية بكافة القطاعات ، مما أتاح الآلاف من فرص العمل للشباب ، وساهم في تعزيز تمكين المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية.



وكان قد شارك وفد اتحاد نقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل فعاليات مؤتمر قمة مجموعة البريكس والذي يقام في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

وخلال كلمته أعرب “الجمل” عن سعادته بالمشاركة الثانية لاتحاد عمال مصر بمؤتمر أعضاء مجموعة البريكس ، لافتاً إلى أن إنضمام مصر لتجمع البريكس هو قرار حكيم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و علامة مضيئة لجهود الدولة المصرية التي تسعى لتطوير قدراتها الاقتصادية والتحرر من الهيمنة والاحتكار أحادي الجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر.