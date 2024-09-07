سفير مصر فى لاباز يبحث مع وزير التنمية البوليفى تعزيز التعاون بين البلدين

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بحث سفير مصر فى لاباز حاتم النشار مع نيستور وانكا وزير التنمية الإنتاجية والمُشرف على قطاع السياحة فى بوليفيا، سبل تطوير التعاون بمجال السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان اليوم السبت، أن السفير المصرى أكد - خلال اللقاء - استمرار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، واستعرض مع الوزير البوليفي المبادرات والأفكار المطروحة حالياً، من أجل تطوير الحركة السياحية من جهة والاستثمار في مجال البنية التحتية للمواقع السياحية من جهة أخرى، فضلاً عن مناقشة فرص إقامة معارض مؤقتة للمستنسخات تتجول داخل بعض الدول اللاتينية ومنها بوليفيا ومدى أهميتها في التعريف بالتاريخ والحضارة المصرية ونقل المعرفة إلى المواطن البوليفي.

ومن جانبه.. ثمن وزير التنمية البوليفى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وبوليفيا فى العديد من المجالات، وأعرب عن تقديره لما تشهده مصر من تطور شامل وافتتاح لعدد من المشروعات الكبرى قد تدعم نمو الحركة السياحية.

وأكد نيستور وانكا ترحيبه بالعمل مع مصر خلال المرحلة القادمة على تنفيذ كافة المقترحات والفعاليات التي تم طرحها في مجال السياحة والآثار.

وناقش الجانبان وضع خطة متكاملة لدفع الحركة السياحية والترويج عبر تنظيم الحملات والبرامج المشتركة والرحلات التعريفية إلى مصر للتعرف على ما تتمتع به من تنوع في مقوماتها وأنماطها ومنتجاتها السياحية والأثرية، كما استعرضا إمكانية القيام مستقبلاً بإعداد مذكرة تفاهم إضافية للتعاون في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، فضلا عن التطرق إلى مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون الثنائي في مجالات الآثار والمتاحف وتشجيع تبادل الخبرات في عمليات الترميم وحفظ الآثار، والتدريب على أساليب الحفر الأثري، وبشكل يساهم في تطوير العلاقات المصرية - البوليفية، والإسهام بصورة أوسع في دعم الترابط بين شعوب الحضارات القديمة.