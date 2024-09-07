روسيا تؤكد موقفها الداعم لحل الدولتين فى الأراضى الفلسطينية

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أكد بعد اجتماعه مع السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، الجمعة، استعداد موسكو مجدداً لمواصلة الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سريعة للوضع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن " اللقاء ركز بشكل خاص على الوضع في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وسط استمرار الأعمال العدائية المكثفة والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة ، وأن الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف إراقة الدماء".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانبين شددا على أهمية تقديم المساعدة العاجلة لسكان قطاع غزة ، كما جدد الجانب الروسي موقفه الداعم للتوصل إلى "تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي الذي يتصور إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".

وأضافت الوزارة أن "الدبلوماسيين ناقشا أيضاً القضايا الحالية للتعاون الثنائي ، وأعلنا الإلتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليدياً ومواصلة الإتصالات النشطة، بما في ذلك الإتصالات السياسية".