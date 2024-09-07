رئيس مياه المنوفية يتفقد محطتي معالجة الصرف الصحي بصفط جدام والكمايشة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu محطتي معالجة الصرف الصحي بصفط جدام والكمايشة ضمن مشروعات srssp المنفذ بمركز تلا.



حيث تفقد مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ و دعم التشغيل لمحطه معالجة الصرف الصحي بالكمايشة بطاقة 9000م3/يوم والذي يخدم 4 قرى و10عزب لخدمة 132902 نسمة .

وتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحى صفط جدام للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .