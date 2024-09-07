اليوم السابع
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رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع الاستعداد للدراسة بمعاهد مدينة الحمام

السبت، 07 سبتمبر 2024 04:27 م
رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع الاستعداد للدراسة بمعاهد مدينة الحمام جانب من الاجتماع
مطروح – حسن مشالي

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التقى الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، مع شيوخ ووكلاء معاهد إدارة الحمام التعليمية، لبحث  استعدادات العام الدراسي الجديد، ومناقشة المقترحات والآليات المختلفة، لمواجهة تحدي الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمعاهد، وذلك بحضور الشيخ عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام التعليمية.

وتضمن الاجتماع، التأكيد على جاهزية المعاهد، وطرق سد العجز وترحيل الزيادات في بعض التخصصات، ومتابعة تنفيذ خطط الندب، والعمل على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة، وتوفر عوامل الأمن والسلامة، مؤكدًا على ضرورة تسليم الكتب الدراسية من اليوم الأول للدراسة، دون تأخير، وكذلك التأكيد على وصول ‏المناهج التعليمية بالمعاهد.

وناقش الاجتماع، استيعاب المعاهد للمتقدمين للتعليم الأزهري برياض الأطفال، ‏والصف الأول الابتدائي، ووضع الحلول والبدائل لتناسب مختلف المعاهد.‏

وكرم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على هامش الاجتماع، الطلاب الأوائل من إدارة الحمام التعليمية، على مستوى المحافظة، موجهاً الشكر والتقدير لكل من أسهم وشارك في تفوقهم.







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