حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تبدأ التعاقد مع المعلمين الجدد الأسبوع الحالى

كتب سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم

مترو الأنفاق يعلن لائحة المخالفات وغراماتها.. تعرف عليها ‎

وزارة التنمية المحلية تتلقى 131 ألف شكوى عبر مبادرة صوتك مسموع

الصحة: بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء مجانا لـ400 مريض بالقليوبية

تنسيق الدبلومات.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية

وزارة التعليم تبدأ التعاقد مع المعلمين الجدد الأسبوع الحالى وهذه مسوغات التعيين

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. استمرار إتاحة باب تسجبل الرغبات للطلاب

انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى وإعلان النتيجة قريبا

نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2024.. مكتب التنسيق يواصل فرز الرغبات

وزير التعليم يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد مع مديرى المدارس

وزير التموين يطمئن المواطنين: لا يوجد حذف أفراد من البطاقات

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزارة العمل: متابعة أعمال تنفيذ مقر منطقة عمل المنزلة لتقديم خدماتها للمواطنين

الجامع الأزهر: مد فترة قبول طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية

بعد القبول بالمدينة الجامعية.. الأوراق المطلوبة لطلاب عين شمس

وزير العمل: لا مبالغ مالية ولا وسطاء بين الوزراة والمواطن فى توفير فرص العمل

وزير التموين: مخزون القمح يكفى 6 أشهر