حبس رجل أعمال متهم بسرقة سيارة من سائق بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس مالك شركة متهم بسرقة سيارة في التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم رجل أعمال، وقام بسرقة السيارة من سائق أحد التطبيقات النقل الذكي، خلال قيام السائق بتوصيله، وبتوقفه لشراء بعض المستلزمات، قام المتهم بسرقة السيارة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى وبداخلها (2 هاتف محمول – الحافظة الخاصة بالمجنى عليه) حال قيام قائدها بتوصيله عبر "أحد تطبيقات النقل الذكى" وتوقفه لشراء مستلزمات خاصة به قبل بدء الرحلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.