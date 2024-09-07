اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بالشروق 4 أيام

السبت، 07 سبتمبر 2024 12:29 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بالشروق 4 أيام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال سيرهم بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".

 

 







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